இளையோர் ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு மேலும் 2 பதக்கங்கள் உறுதி... குத்துச்சண்டையில் அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

புதுடெல்லி,
இளையோர் ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு மேலும் 2 பதக்கங்கள் உறுதியாகி உள்ளன.
இளையோர் ஒலிம்பிக் போட்டி செனகல் நாட்டின் டாக்கரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில், ஆண்களுக்கான 50 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச்சண்டை காலிறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீரர் அம்பேகர் மீதேய், நமீபியாவின் ஆபிரகாம் கலேங்காவை எதிர்கொண்டார்.
போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாகச் செயல்பட்ட அம்பேகர், எதிராளியை தொடர்ந்து தாக்கினார். அவரது வேகமான குத்துகளை சமாளிக்க முடியாததால், போட்டி தொடங்கிய 1 நிமிடம் 57 விநாடிகளிலேயே நடுவர் போட்டியை நிறுத்தினார். இதையடுத்து, நடுவர் போட்டியை நிறுத்தி வெற்றியை அறிவிக்கும் முறையில் அம்பேகர் வெற்றி பெற்றார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய அம்பேகர், இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு பதக்கத்தை உறுதி செய்தார்.
பெண்களுக்கான 48 கிலோ எடைப்பிரிவு காலிறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை குஞ்சன், மெக்சிகோவின் அட்டேனா சோபியா ஜுவாரெஸ் கலேரோவை எதிர்கொண்டார்.
தொடக்கம் முதலே சிறப்பாகச் செயல்பட்ட குஞ்சன், 5-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம் அவரும் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி இந்தியாவுக்கு மற்றொரு பதக்கத்தை உறுதி செய்தார்.
ஆண்களுக்கான 50 கிலோ பிரிவு அரையிறுதியில் அம்பேகர் மீதேய், கொலம்பியாவின் இஸ்ஸோன் ஜெப்ரி காலியா அரேவாலோவை எதிர்கொள்ள உள்ளார்.
பெண்களுக்கான 48 கிலோ பிரிவு அரையிறுதியில் குஞ்சன், இங்கிலாந்தின் லில்லி பாசெட்டை எதிர்கொள்ள உள்ளார். இரு போட்டிகளும் இன்று நடைபெற உள்ளன.
இந்த இரண்டு வெற்றிகளுக்கு முன்பு, இந்தியா இளையோர் ஒலிம்பிக் போட்டியில் 3 வெள்ளி, 5 வெண்கலம் என மொத்தம் 8 பதக்கங்களை வென்றிருந்தது.
தற்போது அம்பேகர், குஞ்சன் ஆகியோர் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதால், அவர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் வெண்கலப் பதக்கம் உறுதியாகியுள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவின் பதக்க எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர உள்ளது.
இந்தியா 2018-ம் ஆண்டு அர்ஜென்டினாவின் பியூனஸ் அயர்ஸ் நகரில் நடைபெற்ற இளையோர் ஒலிம்பிக் போட்டியில் 3 தங்கம், 9 வெள்ளி, 1 வெண்கலம் என மொத்தம் 13 பதக்கங்களை வென்றது. இந்த முறை அந்த சாதனையை முறியடிக்கும் முனைப்பில் இந்திய வீரர்கள் உள்ளனர்.