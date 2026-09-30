மகளிர் ஸ்குவாஷ் அணிக்கு மேலும் ஒரு பதக்கம் உறுதி... ஜூடோ, மல்யுத்தத்தில் இந்தியா ஆதிக்கம்!

நகோயா ,
மகளிர் ஸ்குவாஷ் அணிக்கு மேலும் ஒரு பதக்கம் உறுதியாகியுள்ளது.
ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் மிகச் சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்தித் தொடர்ந்து பதக்கங்களைக் குவித்து வருகின்றனர்.
அந்தவகையில், இந்திய மகளிர் ஸ்குவாஷ் அணி காலிறுதிப் போட்டியில் 2-0 என்ற கணக்கில் சிங்கப்பூரை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதன் மூலம் மற்றொரு பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளது.
இதில் தன்வி கண்ணா, சிங்கப்பூரின் வை ஈன் அவ் யாங்கை (Wi Eun Au Yeong) 3-1 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார் (11-6, 5-11, 15-13, 11-1). இரண்டாவது செட்டை இழந்தபோதிலும், அபாரமாக மீண்டு வந்து வெற்றி பெற்றார்.
தொடர்ந்து அனாஹத் சிங், சிங்கப்பூரின் வை யான் அவ் யாங்கை (Wai Yhan Au Yeong) 3-0 என்ற நேர் செட் கணக்கில் எளிதில் தோற்கடித்தார் (11-7, 11-3, 11-4). இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் ஸ்குவாஷ் அணி அரையிறுதிக்கு முனேறியுள்ளது.
மேலும், காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை அஸ்மிதா டே (Asmita Dey), மகளிர் 48 கிலோ பிரிவில் தனது ஆசிய விளையாட்டுப் பயணத்தை வெற்றிகரமாகத் தொடங்கியுள்ளார். வியட்நாமின் ஹா ந்கோக் சியை வீழ்த்தி காலிறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
மறுபுறம், ஆண்கள் 87 கிலோ பிரிவில் இந்திய மல்யுத்த வீரர் சுனில் குமார் (Sunil Kumar) அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
தஜிகிஸ்தானின் முகமது சுல்தான்ஸோடாவை (Muhammad Sultonzoda) 9-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.