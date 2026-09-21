ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி: பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது இந்திய மகளிர் டேபிள் டென்னிஸ் அணி

நகோயா,
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் டேபிள் டென்னிஸ் அணி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
ஜப்பானில் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நேற்று முன்தினம் கோலாகலமாக தொடங்கின. 45 நாடுகள் பங்கேற்றுள்ள இந்தப் போட்டிகள் அக்டோபர் 4-ந்தேதி வரை நடைபெறுகின்றன
இதில் 'எப்' பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் இந்திய அணி, பாகிஸ்தானை 3-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது. இதன் மூலம் இந்திய அணி காலிறுதிச் சுற்றுக்கான இடத்தை உறுதி செய்தது.
இதற்கு முன்பு நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்திய மகளிர் அணி, சிங்கப்பூரை 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியிருந்தது.
முதல் ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சுதீர்த்தா முகர்ஜி, பாகிஸ்தானின் அலீனா கானை எதிர்கொண்டார்.
தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய சுதீர்த்தா, அலீனா கானை 11-3, 11-3, 11-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார்.
இதன் மூலம் இந்தியா 1-0 என முன்னிலை பெற்றது.
2-வது ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சிண்ட்ரிலா தாஸ், பாகிஸ்தானின் கல்சும் கானை எதிர்கொண்டார்.
இதிலும் இந்திய வீராங்கனை சிறப்பாக செயல்பட்டு 11-6, 11-7, 11-5 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
இதனால் இந்திய அணி 2-0 என முன்னிலை பெற்றது.
3-வது ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ஸ்ரீஜா அகுலா, பாகிஸ்தானின் பாத்திமா கானை எதிர்கொண்டார்.
அபாரமாக விளையாடிய ஸ்ரீஜா அகுலா, 11-4, 11-4, 11-5 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி பாகிஸ்தானை 3-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது.
சிங்கப்பூரை தொடர்ந்து பாகிஸ்தானையும் வீழ்த்திய இந்திய மகளிர் அணி, 'எப்' பிரிவில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.