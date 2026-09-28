ஆசிய விளையாட்டு - குத்துச்சண்டை, குராஷில் அடுத்தடுத்து பதக்கங்களை உறுதி செய்த இந்தியா

நகோயா,
குராஷ் மற்றும் குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் இந்திய வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்து பதக்கங்களை உறுதி செய்துள்ளனர்.
2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், குராஷில் பெண்களுக்கான 78 கிலோ எடைப்பிரிவு அரையிறுதியில் இந்தியாவின் பிங்கி பல்ஹாரா, தென் கொரியாவின் மோ சுமினை எதிர்கொண்டார். இந்தப் போட்டியில் பிங்கி பல்ஹாரா தோல்வியடைந்தார். இருப்பினும், அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதன் மூலம் வெண்கலப் பதக்கத்தை உறுதி செய்தார்.
பெண்களுக்கான 75 கிலோ எடைப்பிரிவு காலிறுதியில் இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை லவ்லினா போர்ஹோகைன், தென் கொரியாவின் சியோங் சுயெனை எதிர்கொண்டார். இதில் லவ்லினா போர்ஹோகைன் அபாரமாக செயல்பட்டு வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம் அவர் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதுடன், இந்தியாவுக்கான பதக்கத்தையும் உறுதி செய்தார்.
பெண்களுக்கான 60 கிலோ எடைப் பிரிவு காலிறுதியில், இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை பிரியா, சமாதோவாவை 5-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
இதன் மூலம், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கான மேலும் ஒரு பதக்கத்தை அவர் உறுதி செய்துள்ளார்.