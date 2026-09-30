குத்துச்சண்டை - உலக சாம்பியனை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய லவ்லினா

நகோயா ,
உலக சாம்பியனை வீழ்த்தி இந்திய குத்துச்சண்டை வீரங்கனை லவ்லினா இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் மிகச் சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்தித் தொடர்ந்து பதக்கங்களைக் குவித்து வருகின்றனர்.
இதில், தற்போது நடைபெற்ற மகளிர் 75 கிலோ பிரிவு குத்துச்சண்டை அரையிறுதியில், இந்தியாவின் லவ்லினா (Lovlina Borgohain) தற்போதைய உலக சாம்பியனான கஜகஸ்தானின் நடாஷா போக்டானோவாவை (Natalya Bogdanova) 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
கடந்த முறை ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நூலிழையில் தங்கப் பதக்கத்தை தவறவிட்டு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருந்த நிலையில், இம்முறை தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்ற அவருக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.