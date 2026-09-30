பிற விளையாட்டு

குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு வெண்கலம்... ஜூடோவில் பதக்கம் வெல்ல வாய்ப்பு

20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
குத்துச்சண்டை
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நகோயா ,

குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு வெண்கலப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டு

ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் மிகச் சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்தித் தொடர்ந்து பதக்கங்களைக் குவித்து வருகின்றனர்.

வெண்கலப் பதக்கம்

இதில் மகளிர் 60 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச்சண்டை அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பிரியா கங்காஸ் (Priya Ghanghas), சீனாவின் யாங் செங்யுவை எதிர்கொண்டார்.

பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் பிரியா கங்காஸ் 1-4 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தார். இதன் மூலம் அவருக்கு வெண்கலப் பதக்கம் (Bronze Medal) கிடைத்தது.

ஜூடோ

மேலும், காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அஸ்மிதா டே (Asmita Dey), மகளிர் 48 கிலோ ஜூடோ பிரிவின் ‘ரிபேசேஜ்’ சுற்றில் ஹாங்காங்கின் வோங் கா லீயை வீழ்த்தினார்.

இதன் மூலம் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை நெருங்கியுள்ள அஸ்மிதா டே, வெண்கலப் பதக்கத்திற்கான போட்டியில் மங்கோலியாவின் கன்பாட்ரின் நரான்செட்செக்கை (Ganbaataryn Narantsetseg) எதிர்த்து இன்று பிற்பகல் 1:45 மணிக்கு களம் இறங்குகிறார்.

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Daily Thanthi
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