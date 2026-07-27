காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டை: இங்கிலாந்து வீரரை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்தியாவின் சச்சின் சிவாச்

கிளாஸ்கோ ,
கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில், இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர் சச்சின் சிவாச் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆண்களுக்கான 60 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியா சார்பில் முன்னாள் உலக இளையோர் சாம்பியனான சச்சின் சிவாச் பங்கேற்றுள்ளார்.
இன்று நடைபெற்ற காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் (Round of 16), இங்கிலாந்தின் வில்லியம் ஹெவிட்டை எதிர்கொண்ட அவர், 4-1 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் அவரை தோற்கடித்து காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம், காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்கம் வெல்வதற்கு சச்சின் சிவாச்சுக்கு இன்னும் ஒரு வெற்றி மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. காலிறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றால், அவர் பதக்கத்தை உறுதி செய்வார் என்பதால், இந்த ஆட்டம் இந்திய ரசிகர்களிடையே அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காலிறுதிப் போட்டியில், போட்ஸ்வானாவின் ட்ரெஷர் மொரேமியை சச்சின் சிவாச் எதிர்கொள்கிறார்.
மொரேமி, தனது காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் லெசோதோ வீரர் டோகா லிடேபை 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.