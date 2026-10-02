குத்துச்சண்டையில் தங்கம் - பதக்கத்தை மறைந்த சகோதரருக்கு அர்ப்பணித்த வீராங்கனை!

நாகோயா,
ஜப்பானின் ஐச்சி-நாகோயாவில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், மகளிருக்கான 65 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவின் பர்வீன் ஹூடா தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். இந்த வெற்றியைத் தனது நாட்டிற்கும், மறைந்த சகோதரர் ஹர்திக் ரதிக்கும் அர்ப்பணிப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
65 கிலோ எடைப்பிரிவுக்கான குத்துச்சண்டை இறுதிப்போட்டியில், பர்வீன் ஹூடா சைனீஸ் தாய்பே வீராங்கனை சென் நியென்-சின்னை 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.
இது குறித்து பர்வீன் ஹூடா கூறியதாவது:
“நாட்டின் பதக்கப்பட்டியலில் எனது பங்களிப்பை வழங்கியதில் நான் மிகவும் பெருமிதம் கொள்கிறேன். இந்தப் பதக்கத்தை எனது நாட்டிற்கும், மறைந்த என் சகோதரர் ஹர்திக் ரதிக்கும் அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறேன்.” என்றார்.
பர்வீன் ஹூடாவின் இந்த தங்கப் பதக்கம் அவரது விளையாட்டு வாழ்க்கையில் முக்கியமான திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த 2022 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், ஊக்கமருந்து சோதனை தொடர்பான விதிமீறல் காரணமாக, அவர் வென்ற வெண்கலப் பதக்கத்தை இழக்க நேரிட்டது. அந்தப் பின்னடைவுக்குப் பிறகு மீண்டும் களத்திற்குத் திரும்பிய பர்வீன், தற்போது ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்று தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளார்.