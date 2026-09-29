ஆசிய விளையாட்டு - ஆண்கள், கலப்பு தொடர் ஓட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு வெண்கலம்

நகோயா,
4x100 மீட்டர் கலப்பு தொடர் ஓட்டத்தில் இந்தியா வெண்கலம் வென்றுள்ளது.
20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு போட்டிகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுத் தொடர்ந்து பதக்கங்களைக் குவித்து வருகின்றனர்.
இதில், 4x100 மீட்டர் கலப்பு தொடர் ஓட்டத்தில் இந்தியா வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளது. இந்திய அணி 41.06 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி 3-வது இடத்தைப் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது.
1. சீனா - 40.78 வினாடிகள் (தங்கம்)
2. தாய்லாந்து - 40.87 வினாடிகள் (வெள்ளி)
3. இந்தியா - 41.06 வினாடிகள் (வெண்கலம்)
மேலும், ஆண்களுக்கான 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்திலும் இந்திய அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளது.
இதில் ஜப்பான் தங்கப் பதக்கத்தையும், கதார் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் வென்றது.
வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்ட அணியில் இடம் பெற்ற வீரர்கள்:
தரம்வீர் சௌத்ரி (Dharamveer Choudhary)
மனு டி. (Manu T.)
ஜெய் குமார் (Jai Kumar)
விஷால் டி.கே. (Vishal T.K.)