தங்கத்தை கைப்பற்றும் இலக்கில் இந்திய வீராங்கனை: ஸ்குவாஷ் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற்றம்

டோக்கியோ,
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஸ்குவாஷ் அரையிறுதியில் இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை அனாஹத் சிங் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
உலகத் தரவரிசையில் 6-வது இடத்தில் உள்ள முன்னணி வீராங்கனைக்கு எதிராக களமிறங்கிய அனாஹத், போட்டியின் தொடக்கத்தில் 0-2 என பின்தங்கினார். இதனால் இந்தியாவுக்கு அதிர்ச்சி ஏற்பட்ட நிலையில், மூன்றாவது கேமிலிருந்து அனாஹத் தனது ஆட்டத்தின் வேகத்தையும் துல்லியத்தையும் அதிகரித்து அசத்தலான முறையில் மீண்டு வந்தார். தொடர்ந்து மூன்று கேம்களை கைப்பற்றி, இறுதியில் 3-2 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதி ஆட்டத்தை தன் பக்கம் திருப்பினார்.
வெறும் 17 வயதிலேயே உலகின் முன்னணி வீராங்கனைக்கு எதிராக இத்தகைய முக்கியமான வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள அனாஹத், தற்போது ஆசிய விளையாட்டில் தங்கப் பதக்கத்தை நோக்கி இறுதிப்போட்டியில் களமிறங்க உள்ளார்.