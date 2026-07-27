காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டை: இந்திய வீரர் அங்குஷ் அசத்தல்... காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

கிளாஸ்கோ ,
காமன்வெல்த் போட்டியில், இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர் அங்குஷ் பங்கால் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
கிளாஸ்கோ 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் ஆண்கள் 80 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியா சார்பில் களமிறங்கிய அங்குஷ் பங்கால் ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்புடா வீரர் ஜாலான் ஜானை எதிர்கொண்டார். தொடக்கம் முதல் ஆதிக்கம் செலுத்திய அங்குஷ் 5-0 என்ற கணக்கில் ஜாலான் ஜானை வீழ்த்தினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் அங்குஷ் பங்கால் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார். காலிறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றால், இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு பதக்கம் உறுதியாகும். இதனால், அவரது அடுத்த போட்டி இந்திய ரசிகர்களிடையே அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.