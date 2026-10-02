குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு 3-வது தங்கம்

டோக்கியோ,
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் குத்துச்சண்டையில் அசத்தி, நாட்டிற்கு அடுத்தடுத்து 3 தங்கப் பதக்கங்களைப் பெற்றுத் தந்துள்ளனர்.
ஆண்களுக்கான 80 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச்சண்டை இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் அங்குஷ் பங்கால், தென்கொரியாவின் கிம் மின்-சோங்கை எதிர்கொண்டார்.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அங்குஷ், 4-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.
அங்குஷின் வெற்றியின் மூலம், நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்துள்ள 3-வது தங்கப் பதக்கம் இதுவாகும். மேலும், 2018-ஆம் ஆண்டு அமித் பங்கால் தங்கம் வென்றதற்குப் பிறகு, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் குத்துச்சண்டையில் தங்கம் வென்ற இந்திய ஆண் வீரர் என்ற சாதனையையும் அங்குஷ் படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக பெண்களுக்கான 65 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச்சண்டையில் பர்வீன் ஹூடா மற்றும் 75 கிலோ எடைப்பிரிவில் லவ்லினா தங்கம் வென்றிருந்தனர்.