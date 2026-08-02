காமன்வெல்த் விளையாட்டு : குத்துச்சண்டையில் இந்தியா வரலாற்று சாதனை

சென்னை,
கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்று வரும் 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய குத்துச்சண்டை அணி புதிய வரலாற்றை படைத்துள்ளது.
மகளிர் பிரிவில் 5 தங்கப் பதக்கங்களையும், ஆண்கள் பிரிவில் 2 தங்கப் பதக்கங்களையும் வென்று இந்தியா மொத்தம் 7 தங்கம் மற்றும் 3 வெள்ளி பதக்கங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. இதன்மூலம், 2018 கோல்ட் கோஸ்ட் காமன்வெல்த் போட்டியில் 3 தங்கம் உட்பட 7 பதக்கங்கள் வென்றிருந்த இந்தியாவின் முந்தைய சாதனை முறியடிக்கப்பட்டு, புதிய வரலாறு படைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய மகளிர் குத்துச்சண்டை வீராங்கனைகள் இறுதிப் போட்டிகளில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 5 தங்கப் பதக்கங்களை வென்றனர்.
பிரீதி பவார் (54 கிலோ): கனடாவின் ஸ்கார்லெட் டெல்காடோவை 5-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியாவின் தங்க வேட்டையை தொடங்கி வைத்தார்.
ஜெயிஸ்மின் லம்போரியா (57 கிலோ): வட அயர்லாந்தின் நடப்பு சாம்பியன் மைக்கேலா வால்ஷை 5-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கம் வென்றார்.
சாக்சி சவுத்ரி (51 கிலோ): இங்கிலாந்தின் ரூபி வைட்டை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.
பிரியா கங்காஸ் (60 கிலோ): முதல் சுற்றில் பின்தங்கியிருந்தாலும், அடுத்த இரண்டு சுற்றுகளில் சிறப்பாக மீண்டு வந்து கனடாவின் மேரி-படூல் அல்-அஹ்மதியாவை 4-1 என்ற கணக்கில் தோற்கடித்து தங்கம் வென்றார்.
அருந்ததி சவுத்ரி (70 கிலோ): இங்கிலாந்தின் சான்டெல்லே ரீடை 5-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கம் வென்றார்.
ஆண்கள் பிரிவிலும் இந்திய வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு 2 தங்கப் பதக்கங்களை கைப்பற்றினர்.
சச்சின் சிவக் (60 கிலோ): நமீபியாவின் ட்ரையாகைன் என்டெவெலோவுக்கு எதிரான பரபரப்பான இறுதிப் போட்டியில் முதல் சுற்றில் பின்தங்கிய போதிலும், இறுதியில் திறமையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 3-2 என்ற கணக்கில் திரில் வெற்றி பெற்று தங்கம் வென்றார்.
அங்குஷ் பங்கால் (70 கிலோ): இங்கிலாந்தின் டிமேஜி ஷிட்டூவை 4-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியாவின் 7-வது தங்கப் பதக்கத்தை உறுதி செய்தார்.
தங்கத்தை தவறவிட்டாலும், மூன்று இந்திய வீரர்கள் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்தனர்.
லோவ்லினா போர்கோஹைன் (75 கிலோ): ஆஸ்திரேலியாவின் எம்மா-சூ கிரீன்ட்ரீயிடம் போராடி தோல்வியடைந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.
ஜடுமணி சிங் (55 கிலோ): ஆஸ்திரேலியாவின் ஜெய் டிக்சனிடம் தோல்வியடைந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.
நரேந்தர் பெர்வால் (+90 கிலோ): இங்கிலாந்தின் டமர் தாமஸிடம் தோல்வியடைந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.