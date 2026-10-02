குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு மீண்டும் தங்கம் - வரலாற்று சாதனை படைத்த பர்வீன் ஹூடா

டோக்கியோ,
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பெண்களுக்கான 65 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச்சண்டை இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் பர்வீன் ஹூடா, சைனீஸ் தாய்பேவைச் சேர்ந்த முன்னாள் உலக சாம்பியன் சென் நியென்-சின்-ஐ 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் குத்துச்சண்டை வரலாற்றில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற 3-வது இந்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையை பர்வீன் ஹூடா பெற்றுள்ளார். மேலும், நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா வென்றுள்ள 13-வது தங்கப் பதக்கம் இதுவாகும்.
கடந்த ஹாங்சோ ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஊக்கமருந்து விவகாரத்தில் சிக்கியதைத் தொடர்ந்து, அவர் வென்ற வெண்கலப் பதக்கத்தை இழக்க நேரிட்டது. அந்தப் பின்னடைவுக்குப் பிறகு மீண்டும் களத்திற்கு திரும்பிய பர்வீன், தற்போது ஆசிய விளையாட்டில் தங்கப் பதக்கத்தை வென்று தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளார்.