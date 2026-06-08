டென்னிஸ்

பிரெஞ்சு ஓபன் ’சாம்பியன்’ ஆன ஸ்வெரேவ் - முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்று அசத்தல்

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆண்கள் ஒற்றையர் இறுதிப்போட்டி நேற்று இரவு நடந்தது.
பிரெஞ்சு ஓபன் ’சாம்பியன்’ ஆன ஸ்வெரேவ் - முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்று அசத்தல்
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பாரீஸ்,

கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீஸில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த தொடரின் ஆண்கள் ஒற்றையர் இறுதிப்போட்டி நேற்று இரவு நடந்தது.

முதலாவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்துக்கான போராட்டம்

இறுதிப்போட்டியில் முன்னாள் ஒலிம்பிக் சாம்பியனும், உலக தரவரிசையில் 3-வது இடத்தில் உள்ள ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ், இத்தாலியின் 14-ம் நிலை வீரரான பிளாவியோ கோபோலியை எதிர்கொண்டார். இருவரும் தங்களது முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வெல்லும் இலக்குடன் களமிறங்கியதால் தொடக்கம் முதலே போட்டி கடும் பரபரப்புடன் நகர்ந்தது.

ஐந்து செட்கள் வரை நீண்ட திரில்லர்

முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் எளிதாக கைப்பற்றிய ஸ்வெரேவுக்கு, அடுத்த செட்டில் கோபோலி பதிலடி கொடுத்து 6-4 என வென்றார். மூன்றாவது செட்டை ஸ்வெரேவ் 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், நான்காவது செட் டைபிரேக்கர் வரை நீண்டு 7-6 (7-5) என்ற கணக்கில் கோபோலியின் வசமானது.

இதனால் போட்டி வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் ஐந்தாவது செட்டுக்கு நகர்ந்தது. இறுதி செட்டில் தொடக்கத்திலேயே கோபோலியின் சர்வீசை முறியடித்த ஸ்வெரேவ், அதனை தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி 6-1 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றினார்.

4 மணி நேர போராட்டத்துக்கு முடிவு

மொத்தம் 4 மணி 16 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த பரபரப்பான ஆட்டத்தின் முடிவில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5-7), 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று பிரெஞ்சு ஓபன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பட்டத்தை முதல்முறையாக வென்றார்.

நீண்ட காத்திருப்புக்கு கிடைத்த பலன்

2015-ம் ஆண்டு முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் விளையாடி வரும் 29 வயதான ஸ்வெரேவுக்கு இது முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டமாகும். நீண்ட கால முயற்சிக்கு கிடைத்த இந்த வெற்றி அவரது டென்னிஸ் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது.

பரிசுத்தொகை விவரம்

சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவுக்கு ரூ.31 கோடி பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது. இரண்டாம் இடத்தை பிடித்த பிளாவியோ கோபோலி ரூ.15.5 கோடி பரிசுத்தொகையை பெற்றார்.

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Daily Thanthi
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