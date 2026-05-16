சாதனை படைத்த சினெர்.. இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டியில் கேஸ்பர் ரூட்டுடன் மோதல்

ரோம்,
களிமண் தரை போட்டியான இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் சர்வதேச போட்டி ரோம் நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் ஆண்கள் ஒற்றையரில் மழை காரணமாக தாமதமாக தொடங்கிய அரைஇறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் நம்பர் ஒன் வீரர் ஜானிக் சினெர் (இத்தாலி) 6-2, 5-7, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரர் டேனில் மெட்விடேவ்வை (ரஷியா) வீழ்த்தி தொடர்ந்து 2-வது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்தார்.
மழையால் பாதிக்கப்பட்டு தொடர்ந்த மற்றொரு அரைஇறுதியில் நார்வே வீரர் கேஸ்பர் ரூட் 6-1, 6-1 என்ற நேர்செட்டில் லூசியானோ டார்டெரியை (இத்தாலி) தோற்கடித்து இறுதிப்போட்டியை எட்டினார்.
இன்று நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் ஜானிக் சினெர்-கேஸ்பர் ரூட் மோதுகின்றனர். இதில் ஜானிக் சினெர் வெற்றி பெற்றால் 1,000 தரவரிசை புள்ளி வழங்கும் 9 மாஸ்டர்ஸ் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற 2-வது வீரர் என்ற பெருமையை பெறுவார். ஏற்கனவே செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் இந்த சாதனையை படைத்துள்ளார்.