டென்னிஸ்

விம்பிள்டன் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டி: ஸ்வெரேவுடன் மோதுகிறார் ஜானிக் சினெர்

நடப்பு சாம்பியனும், நம்பர் ஒன் வீரருமான ஜானிக் சினெர் ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி இறுதிபோட்டிக்குள் நுழைந்தார்.
விம்பிள்டன் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டி: ஸ்வெரேவுடன் மோதுகிறார் ஜானிக் சினெர்
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லண்டன்,

"கிராண்ட்ஸ்லாம்' அந்தஸ்து பெற்ற விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் லண்டனில் நடந்து வருகிறது. இதன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நேற்று நடந்த அரைஇறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் பிரெஞ்சு ஓபன் சாம்பியனான அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் (ஜெர்மனி), 114-ம் நிலை வீரரான ஆர்தர் பெர்ரியை (இங்கிலாந்து) எதிர் கொண்டார்.

2 மணி 14 நிமிடம் அரங்கேறிய ஆட்டத்தில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 என்ற நேர்செட்டில் ஆர்தர் பெர்ரியை தோற்கடித்து முதல்முறையாக இறுதிப்போட்டிக்குள் அடியெடுத்து வைத்தார்.

இறுதி போட்டி

மற்றொரு அரைஇறுதியில் நடப்பு சாம்பியனும், நம்பர் ஒன் வீரருமான ஜானிக் சினெர் (இத்தாலி) 6-4, 6-4, 6-4 என்ற நேர்செட்டில் 7 முறை சாம்பியனும், 24 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் வென்றவருமான நோவக் ஜோகோவிச்சை (செர்பியா) வீழ்த்தி இறுதிபோட்டிக்குள் நுழைந்தார்.

இந்நிலையில் நாளை நடைபெறும் இறுதி ஆட்டத்தில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ்-ஜானிக் சினெர் மோதுகின்றனர்.

பெண்கள் பிரிவு

பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெறும் மகுடத்துக்கான இறுதி ஆட்டத்தில் செக்குடியரசு வீராங்கனைகளான கரோலினா முச்சோவா-லிண்டா நோஸ்கோவா பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றனர்.

இந்திய நேரப்படி இரவு 8.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது. இந்த போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்பவருக்கு ரூ.46 கோடி பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்படும். 2-வது இடம் பெறுபவருக்கு ரூ.23 கோடி கிடைக்கும்.

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Daily Thanthi
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