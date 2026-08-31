அமெரிக்க ஓபன்: 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறிய ஜோகோவிச்

நியூயார்க்,
கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் மிகச் சிறந்த வீரர்களில் ஒருவரான நோவாக் ஜோகோவிச்சிற்கு 2026 அமெரிக்க ஓபன் தொடர் மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக அமைந்துள்ளது. நியூயார்க்கில் நடைபெற்ற ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றிலேயே அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
அமெரிக்க ஓபன் தொடரில் நடைபெற்ற முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் அர்ஜென்டினாவின் மரியானோ நவோன், 24 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான ஜோகோவிச்சை எதிர்கொண்டார்.
மிகவும் பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் நவோன் 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி அளித்தார்.
2006-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர் ஒன்றின் முதல் சுற்றிலேயே ஜோகோவிச் தோல்வியடைவது இதுவே முதல்முறையாகும்.
24 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்றுள்ள ஜோகோவிச், அமெரிக்க ஓபனில் 25-வது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்புடன் களமிறங்கியிருந்த நிலையில், முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறியது ரசிகர்களுக்கு மிகுந்த ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.