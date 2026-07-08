விம்பிள்டன் அரையிறுதி: நடப்பு சாம்பியன் சின்னருடன் மோதும் முன்னாள் சாம்பியன் ஜோகோவிச்

லண்டன்,
லண்டனில் நடைபெற்று வரும் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டியில், ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ள ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியன் நோவக் ஜோகோவிச் மற்றும் உலகின் நம்பர் 1 வீரரும், நடப்பு சாம்பியனுமான ஜானிக் சின்னர் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றனர்.
காலிறுதியில் கனடா வீரர் பெலிக்ஸ் ஆகர்-அலியாசிமேவை எதிர்கொண்ட ஜோகோவிச், 5 மணி நேரம் 15 நிமிடங்கள் நீடித்த பரபரப்பான போராட்டத்துக்குப் பிறகு 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (10-4) என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தார். இந்த ஆட்டம் விம்பிள்டன் வரலாற்றிலேயே ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் மிக நீண்ட நேரம் நடைபெற்ற போட்டி என்ற சாதனையையும் படைத்தது.
மறுபுறம், உலகின் நம்பர் 1 வீரரும் நடப்பு சாம்பியனுமான ஜானிக் சின்னர், மற்றொரு காலிறுதியில் ஜெர்மனி வீரர் லெனர்ட் ஸ்ட்ரஃப்பை 7-5, 7-6 (7-4), 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் சின்னர், மீண்டும் பட்டத்தை தக்கவைத்துக் கொள்ளும் முனைப்புடன் களமிறங்க உள்ளார்.
அனுபவமும் சாதனைகளும் நிறைந்த ஜோகோவிச்சும், இளம் வயதிலேயே உலகின் நம்பர் 1 இடத்தை பிடித்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் சின்னரும் நேருக்கு நேர் மோதுவதால், இந்த மோதல் விம்பிள்டன் தொடரில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் அரையிறுதி ஆட்டங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.