விளையாட்டு

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நாளை தொடக்கம்

நடப்பு சாம்பியனான அல்காரஸ் மீண்டும் பட்டம் வெல்வாரா? என்று ஆவலோடு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நாளை தொடக்கம்
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நியூயார்க்,

டென்னிஸ் போட்டிகளில் பிரசித்தி பெற்றது கிராண்ட்சிலாம் போட்டியாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிராண்ட்சிலாம் போட்டிகள் நடைபெறும்.

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்

இந்த ஆண்டுக்கான ஆஸ்திரேலிய ஓபன். பிரெஞ்சு ஓபன். விம்பிள்டன் ஆகிய போட்டிகள் முடிந்து இருந்தன. இதில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பட்டத்தை அல்காரசும் (ஸ்பெயின்), பிரெஞ்சு ஓபன் பட்டத்தை அலெக்சாண்டர் சுவரேவும் (ஜெர்மனி), விம்பிள்டன் பட்டத்தை சின்னரும் (இத்தாலி) கைப்பற்றி இருந்தனர். பெண்கள் பிரிவில் எலினா ரைபகினா (கஜகஸ்தான்-ஆஸ்திரேலிய ஓபன்), மிரா ஆந்த்ரேவா (ரஷியா- பிரெஞ்சு ஓபன்), லிண்டா நோஸ்கோவா (செக் குடியரசு-விம்பிள்டன்) ஆகியோர் வெற்றி பெற்று இருந்தனர். இந்த ஆண்டின் கிராண்ட்சிலாம் போட்டியான அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க் நகரில் நாளை (30-ந்தேதி) தொடங்குகிறது. செப்டம்பர் 13-ந்தேதி வரை இந்த போட்டி நடக்கிறது.

அல்காரஸ் மீண்டும் வெல்வாரா....

நடப்பு சாம்பியனான அல்காரஸ் மீண்டும் பட்டம் வெல்வாரா? என்று ஆவலோடு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காயம் காரணமாக அவர் கடந்த சில மாதங்களாக விளையாடவில்லை. இந்த போட்டி தொடரில் அவர் 2-வது வரிசையில் இருக்கிறார். முதல் நிலை வீரராக சுவரேவ் இருக்கிறார். 24 கிராண்ட்சிலாம் பட்டம் வென்ற சாதனையாளரான ஜோகோவிச் (செர்பியா) நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு வென்று சாதிப்பாரா என்று ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடைசியாக அவர் 2023-ல் அமெரிக்க ஓபன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார். அதன் பிறகு அவர் கிராண்ட்சிலாம் பட்டத்தை வென்றது இல்லை. சின்னர் காயம் காரணமாக இந்தப் போட்டியில் ஆடவில்லை.

பெண்கள் பிரிவில் கடந்த ஆண்டு சபலென்கா (பெலாரஸ்) சாம்பியன் -பட்டம் பெற்றார். இந்த முறை - பெண்கள் பிரிவில் பட்டம் பெற கடும் போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நடப்பு சாம்பியன் சப்லென்கா, ரைபகினா. பெகுலா, கவூப் போன்ற - முன்னணி வீராங்கனைகள் போட்டியில் உள்ளனர்.

US Open tennis
நாளை தொடக்கம்
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அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி
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Daily Thanthi
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