தமிழகத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் விரிவாக்கம்: மோடி தலைமையில் வேகமான வளர்ச்சி - வானதி சீனிவாசன்

கோவை,
தேசிய பாஜக மகளிரணி தலைவரும் கோவை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட தலைமையின் கீழ், தமிழ்நாட்டில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் வேகமாக விரிவடைந்து வருகின்றன.
பரமக்குடியிலிருந்து இராமநாதபுரம் வரையிலும், ராஜபாளையத்திலிருந்து செங்கோட்டை வரையிலும், திருச்சியிலிருந்து கோயம்புத்தூர் வரையிலும் உள்ள நெடுஞ்சாலைகள் ஒவ்வொரு பகுதியையும் இணைக்கின்றன.
இதன் மூலம் சந்தைகளுக்கு விரைவான அணுகல், சிறந்த போக்குவரத்து மற்றும் கிராமப்புறப் பொருளாதாரங்களின் வளர்ச்சி ஆகியவை சாத்தியமாகின்றன.
இது வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது, இணைப்பை மேம்படுத்துகிறது, மேலும் பெண்கள் மற்றும் குடும்பங்களின் பயணத்தைப் பாதுகாப்பானதாகவும் எளிதானதாகவும் ஆக்குகிறது.
இபிஎஸ் தலைமையிலான என்டிஏ அரசாங்கத்தின் கீழ், நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கத்தால் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் விரைவாகச் சென்றடைய முடியும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.