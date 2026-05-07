எம்.எல்.ஏ.க்களுக்குள் பிளவு என்பது உண்மைக்கு புறப்பானது - அ.தி.மு.க.

சென்னை,
அ.தி.மு.க. தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-
நேற்று, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து ஒரு கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தினர்.
இதுதான் உண்மையான கள நிலவரம். ஆனால்.. ஊடகங்களின் சில பிரிவுகள், குறிப்பாக சில தேசிய ஊடகங்கள், ஏன் தொடர்ந்து வதந்திகளைப் பரப்பி ஆதாரமற்ற செய்திகளை வெளியிட்டு வருகின்றன? இதுபோன்ற புனையப்பட்ட கதைகளை திரும்பத் திரும்பப் பரப்புவதன் மூலம் யாருடைய நோக்கத்திற்கு சேவை செய்ய நீங்கள் இவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்கிறீர்கள்?
உண்மைகளை அறிக்கையிடுவதில் அவர்களுக்கு உண்மையான ஆர்வம் இருந்தால், தெளிவுபடுத்தலுக்காக அவர்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். மாறாக, ஊகப் புனைகதைகளில் ஈடுபட்டு, அதை இதழியல் என்று கூறிக்கொள்வது முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததும், தேசிய ஊடக நிறுவனங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமற்றதும் ஆகும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.