ஆகஸ்ட் மாத ராசிபலன் - மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம்

ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் கடக ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்ப்போம்.
எந்தச் சவாலையும் நேருக்கு நேர் சந்தித்து வெற்றி காணும் மன உறுதி கொண்டவர்களாக இருப்பீர்கள். விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் உங்கள் மிகப்பெரிய பலம்.
இந்த மாதம் பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெற்று முக்கிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக் கொள்வீர்கள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கும். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் அமையும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் பணிகள் விரைவாக நிறைவடையும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். இணைய வழி விற்பனை மற்றும் புதிய கிளைகள் தொடங்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். கணவரின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலை தொடர்பாக மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லம் உற்சாகமாக இருக்கும்.
புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பும் சிலருக்கு அமையும்.
படிப்பில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
செவ்வாய்க்கிழமை கால பைரவருக்கு நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது வெற்றியையும் மனநிம்மதியையும் அளிக்கும்.
பொறுமையும் நிதானமும் உங்கள் வாழ்க்கையின் அடித்தளம். எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவிலும் நிலைத்தன்மையை விரும்புபவர்கள் நீங்கள்.
பணியிடத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை திறமையாக செய்து முடிப்பீர்கள். வேலை மாற்றம் எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும்.
வியாபார வளர்ச்சி திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு வருமானம் உயரும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். கணவரின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
புதிய படைப்புகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். மூத்த கலைஞர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வருமானம் உயரும்.
கல்வியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள். உயர்கல்வி முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டு.
வெள்ளிக்கிழமை மாரியம்மனை தரிசித்து எலுமிச்சை தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது குடும்ப நிம்மதியை அதிகரிக்கும்.
புத்திக்கூர்மையும் பேச்சுத் திறமையும் உங்கள் பலம். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப செயல்பட்டு முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
புதிய திட்டங்களில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பதவி உயர்வு தொடர்பான நல்ல செய்திகள் வரும். அலுவலகத்தில் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.
புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். தொழில் விரிவடையும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லுறவு உருவாகும். வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சி நடைபெறும் வாய்ப்பு உண்டு.
புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
படிப்பில் முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்படுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல வெற்றி கிடைக்கும்.
வியாழக்கிழமை முருகப்பெருமானுக்கு சிவப்பு மலர் மாலை சாத்தி வழிபடுவது தடைகளை நீக்கி வெற்றியை அளிக்கும்.
அன்பும் பொறுப்புணர்வும் நிறைந்த உங்களின் குணம் குடும்பத்தில் அனைவரின் அன்பையும் பெற்றுத் தரும்.
பணியிடத்தில் இருந்த பிரச்சினைகள் விலகும். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
விற்பனை அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகள் லாபம் தரும். தொழில் விரிவாக்க முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்.
குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் நடைபெறும். பிள்ளைகளால் பெருமை ஏற்படும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் பயனளிக்கும்.
செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுக்கு சிவப்பு மலர் சாத்தி நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது வெற்றியை அதிகரிக்கும்.