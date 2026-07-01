ஜூலை மாத ராசிபலன் - மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம்

மேஷ ராசி அன்பர்களே!
துணிச்சலையும் தன்னம்பிக்கையையும் தங்களின் பலமாக கொண்டு எந்த சூழலையும் வெற்றிகரமாக சமாளிப்பவர் நீங்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் தங்களின் உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். சிலருக்கு பதவி உயர்வு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறும். அலுவலகத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். அதனை திறமையாக நிறைவேற்றி அனைவரின் பாராட்டையும் பெறுவீர்கள். அரசு ஊழியர்களுக்கு இடமாற்றம் தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்கள் நல்ல லாபம் காண்பார்கள். சுயதொழில் செய்யும் பெண்களுக்கு இணைய வழி விற்பனை வளர்ச்சி அடையும். புதிய கிளை தொடங்கும் முயற்சிக்கு சாதகமான சூழ்நிலை உருவாகும். தொழிலாளர்களின் ஒத்துழைப்பு மனநிறைவை அளிக்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் நடைபெறும். கணவர் தங்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பார். பிள்ளைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் பெருமையை அளிக்கும். வீட்டிற்கு தேவையான புதிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லம் கலகலப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். சேமிப்பு உயரத் தொடங்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
கலைத்துறையில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். முக்கிய பிரபலங்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த சம்பளம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பும் ஒரு சிலருக்கு அமையும். புகழும் செல்வாக்கும் உயரும்.
மாணவர்கள்
படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு உண்டு. உயர்கல்வி தொடர்பான நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். விளையாட்டுத் துறையிலும் சாதனை படைப்பீர்கள். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
பரிகாரம்
செவ்வாய்க்கிழமை அன்று முருகப்பெருமானுக்கு சிவப்பு அரளி மலர் சாத்தி, நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது அனைத்துத் தடைகளையும் விலக்கி வெற்றியைத் தரும்.
ரிஷப ராசி அன்பர்களே!
எந்த ஒரு செயலைத் தொடங்கினாலும் அதை முழுமையாக முடித்து வெற்றி காண வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர் நீங்கள். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து, பொறுமையுடனும் நிதானத்துடனும் செயல்படுபவர்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் தங்களின் அனுபவத்திற்கு மதிப்பு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெற்று முக்கிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படும். அலுவலகத்தில் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் விலகும். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு பணிச்சுமை குறைந்து மனநிம்மதி ஏற்படும். சிலருக்கு சம்பள உயர்வு அல்லது ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்திலிருந்து அழைப்பு வரும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகள் நல்ல பலனைத் தரும். வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை உயரும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்த பிரச்சினைகள் தீரும். சுயதொழில் செய்யும் பெண்களுக்கு புதிய ஆர்டர்கள் கிடைத்து வருமானம் பெருகும். வெளிமாநில தொடர்புகள் மூலம் தொழில் விரிவடையும். கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த சிக்கல்கள் நீங்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். கணவரின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனமகிழ்ச்சியை அளிக்கும். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்திருந்த வீட்டுப் பொருட்களை வாங்குவீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி உறவு வலுப்படும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
புதிய படங்கள், தொடர்கள் அல்லது மேடை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மூத்த கலைஞர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். ரசிகர்களின் வரவேற்பு அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். விருது அல்லது பாராட்டு பெறும் வாய்ப்பும் உண்டு.
மாணவர்கள்
படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பு சிறப்பாக அமையும். பெற்றோரின் ஊக்கத்தால் தன்னம்பிக்கை கூடும். உடல்நலத்தில் சிறு கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
பரிகாரம்
வெள்ளிக்கிழமை அன்று மகாலட்சுமிக்கு தாமரை மலர் சமர்ப்பித்து நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது செல்வ வளத்தை அதிகரிக்கும்.
மிதுன ராசி அன்பர்களே!
சுறுசுறுப்பும் புத்திக்கூர்மையும் தங்களின் அடையாளமாகும். எந்த சூழ்நிலையிலும் தகுந்த முடிவை எடுத்து வெற்றிப் பாதையில் பயணிப்பவர் நீங்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு உங்களை உற்சாகப்படுத்தும். சிலருக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு அலுவலகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். புதிய வேலை வாய்ப்புகளும் அமையக்கூடும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு சிறப்பாக இருக்கும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கும். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். தொழிலை விரிவுபடுத்தும் எண்ணம் நிறைவேறும். எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைத்து மனநிறைவு ஏற்படும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். கணவரின் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலை தொடர்பான நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லம் உற்சாகமாக இருக்கும். குடும்பச் செலவுகள் கட்டுக்குள் இருக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
கலைத்துறையில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பிரபலங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு உண்டாகும். வருமானம் உயரும். ரசிகர்களின் ஆதரவு மேலும் அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள்
படிப்பில் சிறந்த முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். புதிய திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
பரிகாரம்
புதன்கிழமை அன்று பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சாத்தி, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்வது கல்வி, தொழில் மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அளிக்கும்.
கடக ராசி அன்பர்களே!
அன்பும் அரவணைப்பும் நிறைந்த மனம் கொண்டவர் நீங்கள். எந்த சூழ்நிலையிலும் குடும்பத்தின் நலனையே முதன்மையாகக் கருதி செயல்படுவீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் நிலைத்தன்மை ஏற்படும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். அலுவலகத்தில் இருந்து வந்த பிரச்சினைகள் படிப்படியாக விலகும். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு பணிச்சுமை குறையும். புதிய பொறுப்புகளை திறமையாக நிறைவேற்றி பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். அரசு வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் வரத் தொடங்குவார்கள். புதிய முதலீடுகள் நல்ல பலனைத் தரும். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வருமானம் கிடைக்கும். வெளிமாநில வியாபார தொடர்புகள் வளர்ச்சி பெறும். தொழிலாளர்களின் ஒத்துழைப்பு திருப்தி அளிக்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். கணவரின் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலை தொடர்பான நல்ல செய்திகள் மனமகிழ்ச்சியைத் தரும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். வீட்டிற்கு தேவையான புதிய பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.
கலைஞர்களுக்கு
புதிய வாய்ப்புகள் வந்து சேரும். மூத்த கலைஞர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த சம்பளம் கிடைக்கும். ரசிகர்களின் பாராட்டு அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பும் அமையும்.
மாணவர்கள்
கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். ஆசிரியர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு அதிகம். நினைவாற்றல் மேம்படும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
பரிகாரம்
வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாரியம்மனை தரிசித்து எலுமிச்சை தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது குடும்ப நிம்மதியையும் ஆரோக்கியத்தையும் அதிகரிக்கும்.