செப்டம்பர் மாத ராசிபலன் - மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம்

மேஷ ராசி அன்பர்களே!
வேகமான முடிவுகளையும் நேரடியான செயல்பாடுகளையும் விரும்புபவர் நீங்கள். இந்த செப்டம்பர் மாதம் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு உரிய பலனைத் தரும் காலமாக அமையும். இதுவரை தாமதமான சில காரியங்கள் மீண்டும் நகரத் தொடங்கும். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் புதிய வாய்ப்புகளைச் சாதகமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்திறன் கவனிக்கப்படும். முக்கியமான பணிகளை நம்பிக்கையுடன் ஒப்படைப்பார்கள். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த மாற்றம் அல்லது பொறுப்பு கிடைக்க வாய்ப்புண்டு. மேலதிகாரிகளுடன் இருந்த சிறு மனவருத்தங்கள் குறையும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு தகுதிக்கேற்ற வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்பு மூலம் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வருமானத்தில் படிப்படியான உயர்வு காணலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் இணைவார்கள். நிலுவையில் இருந்த பணவரவுகள் வந்து சேரும். விற்பனையில் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய கிளை அல்லது தொழில் விரிவாக்கம் குறித்து சிந்திப்பீர்கள். ஆன்லைன் வணிகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சாதகமான காலம். கூட்டுத் தொழிலில் தெளிவான முடிவுகள் அவசியம்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். கணவரின் ஆதரவால் சில முக்கிய முடிவுகளை எளிதாக எடுப்பீர்கள். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மனநிறைவைத் தரும். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். உறவினர்கள் மூலம் நல்ல செய்தி வரும். குடும்பச் செலவுகளை திட்டமிட்டு கையாள்வதால் சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான புதிய மேடைகள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்றின் மூலம் புகழ் பெறலாம். தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களின் தொடர்பு அதிகரிக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். சமூக வலைத்தளங்களில் உங்கள் படைப்புகளுக்கு வரவேற்பு உயரும்.
மாணவர்களுக்கு
மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் அதிகரிக்கும். கடினமான பாடங்களையும் புரிந்து கொள்ளும் திறன் மேம்படும். தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள். உயர்கல்வி தொடர்பான விண்ணப்பங்களில் சாதகமான தகவல் கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகுபவர்கள் கூடுதல் பயிற்சியால் வெற்றி வாய்ப்பை அதிகரிக்கலாம்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய உதய நேரத்தில் சூரியனை நோக்கி தண்ணீர் அர்ப்பணித்து வழிபடுவது தன்னம்பிக்கையையும் மன உறுதியையும் அதிகரிக்கும்.
ரிஷப ராசி அன்பர்களே!
நிதானமாக சிந்தித்து நிலையான முடிவுகளை எடுக்கும் இயல்புடைய நீங்கள், இந்த மாதம் வாழ்க்கையில் சில முக்கியமான முன்னேற்றங்களை சந்திப்பீர்கள். பொருளாதார நிலை மேம்படும். குடும்பத்திலும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களிலும் திருப்திகரமான மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் உங்களுடைய அனுபவத்திற்கு மதிப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் வந்தாலும் அவற்றை திறம்பட கையாளுவீர்கள். சம்பள உயர்வு அல்லது ஊக்கத்தொகை பற்றிய நல்ல செய்தி வரலாம். புதிய வேலை முயற்சியில் இருப்பவர்களுக்கு அழைப்பு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் உதவி பணிச்சுமையை எளிதாக்கும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் பணப்புழக்கம் சீராகும். பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார்கள். புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் விற்பனை அதிகரிக்கலாம். வெளிமாநில தொடர்புகள் விரிவடையும். முதலீடு செய்யும்போது அவசரப்படாமல் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. சிறு தொழில் செய்பவர்களுக்கு கூடுதல் வருமான வாய்ப்பு உருவாகும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் சுபகாரியங்களுக்கான சூழல் உருவாகும். கணவரின் தொழில் தொடர்பான முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். பிள்ளைகளின் கல்வியில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். வீட்டை அழகுபடுத்தும் பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். உறவினர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். சேமிப்பை அதிகரிப்பதற்கான நல்ல திட்டத்தை தொடங்குவீர்கள்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்கள் படைப்புகளுக்கு புதிய ரசிகர்கள் கிடைப்பார்கள். கலைத்துறையில் நீண்ட நாட்களாக முயற்சி செய்த ஒரு வாய்ப்பு கைகூடும். நிகழ்ச்சிகள் அதிகரிக்கும். வருமானம் மேம்படும். உங்கள் திறமை குறித்து முக்கியமானவர்கள் பாராட்டும் சூழல் உருவாகும்.
மாணவர்களுக்கு
மாணவர்கள் கல்வியில் சீரான முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். ஆசிரியர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். நினைவாற்றலும் புரிந்துகொள்ளும் திறனும் அதிகரிக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். வெளிநாட்டில் கல்வி கற்க முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கும்.
புதன்கிழமை பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சமர்ப்பித்து வழிபடுவது முயற்சிகளில் வெற்றியை தரும்.
மிதுன ராசி அன்பர்களே!
புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வமும் சூழ்நிலைக்கேற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்ளும் திறனும் கொண்ட நீங்கள், இந்த மாதம் அறிவையும் தொடர்புகளையும் பயன்படுத்தி முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் எதிர்காலத்திற்கு பயனுள்ளதாக அமையும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் புதிய கற்றல் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தகவல் தொடர்பு சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சிறப்பு முன்னேற்றம் உண்டு. இடமாற்றம் அல்லது புதிய பிரிவில் பணியாற்றும் வாய்ப்பு சிலருக்கு கிடைக்கலாம். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு எதிர்பாராத அழைப்பு வரலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். விளம்பர முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரும். புதிய வணிகத் தொடர்புகள் உருவாகும். ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டு. ஒப்பந்தங்களில் விதிமுறைகளை கவனமாகப் படித்து கையெழுத்திடவும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் உற்சாகமான நிகழ்வுகள் நடைபெறும். பிள்ளைகளின் திறமைகள் வெளிப்படும். கணவருடன் முக்கியமான ஆலோசனைகளை மேற்கொள்வீர்கள். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்குவீர்கள். உறவினர்களிடையே உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
எழுத்து, பேச்சு, ஊடகம், நடிப்பு போன்ற துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய படைப்புகளுக்கு வரவேற்பு உண்டு. முக்கியமான ஒருவரின் அறிமுகம் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும். வருமானமும் புகழும் படிப்படியாக உயரும்.
மாணவர்களுக்கு
மாணவர்கள் பாடங்களை விரைவாகப் புரிந்து கொள்வீர்கள். மொழிப்பாடங்களில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். புதிய திறன்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தேர்வுகளில் திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் சிறப்பான முடிவு கிடைக்கும்.
வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் மலர் சமர்ப்பித்து நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது கல்வி வளர்ச்சிக்கும் நல்ல வாய்ப்புகளுக்கும் துணைபுரியும்.
கடக ராசி அன்பர்களே!
உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து குடும்பத்தின் நலனை முன்னிலைப்படுத்தும் நீங்கள், இந்த மாதம் மனதில் இருந்த பல குழப்பங்களுக்கு தெளிவு காண்பீர்கள். வீட்டிலும் பணியிடத்திலும் அமைதியான சூழல் உருவாகும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் இருந்த அழுத்தம் குறையும். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் கருத்தை வெளிப்படுத்த நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பு மூலம் திறமை நிரூபிக்கப்படும். வேலை மாற்றம் முயற்சி செய்பவர்களுக்கு சாதகமான தகவல் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு பணியிடத்தில் நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உணவு, வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், சேவை சார்ந்த தொழில்களுக்கு நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படும். பழைய பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். பண வரவு சீராகும். தொழிலில் தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். கணவரின் ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் தொடர்பாக நல்ல முடிவு எடுப்பீர்கள். வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கலாம். உறவினர்களிடையே உங்கள் மதிப்பு உயரும்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்கள் உணர்வுகளை படைப்புகளாக மாற்றும் திறன் அதிகரிக்கும். புதிய படைப்புகள் பாராட்டைப் பெறும். நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வருமானத்தில் சிறிய உயர்வு ஏற்படும். தாமதமான ஒப்பந்தங்கள் மீண்டும் பேசப்படும்.
மாணவர்களுக்கு
மாணவர்கள் மன அமைதியுடன் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியும். தேர்வுக்கான தயாரிப்பு சிறப்பாக அமையும். பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். ஆராய்ச்சி சார்ந்த கல்வியில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய தகவல்கள் கிடைக்கும்.
திங்கட்கிழமை சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலை சமர்ப்பித்து பால் அபிஷேகம் செய்து வழிபடுவது மனநிம்மதியையும் குடும்ப ஒற்றுமையையும் அதிகரிக்கும்.