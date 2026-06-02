தங்கம், வெள்ளி விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சென்னை,
தங்கம், வெள்ளி விலை கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே நீடிக்கிறது. ஓரிரு நாட்கள் விலை ஏறுவதும், பின்னர் சரிவதுமான நிலையிலேயே பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் ஏற்ற, இறக்கத்துடன் நீடித்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த 29-ம் தேதி சற்று அதிகரித்தது.
தொடர்ந்து கடந்த 30-ம் தேதி தங்கம் விலை சற்று அதிகரித்தது. அதன்படி, தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.30-ம், சவரனுக்கு ரூ.240-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,630-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,17,040-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.290-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த சூழலில், தங்கம் விலை நேற்று (01.06.2026) அதிரடியாக குறைந்தது. அதன்படி, தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.130-ம், சவரனுக்கு ரூ.1040-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,500-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,16,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.290-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் தங்கம் விலையில் இன்று (02.06.2026) மாற்றமின்றி நேற்றைய விலையிலேயே விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதன்படி தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ.14,500-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,16,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலையிலும் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.290-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
02.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ. 1,16,000 (இன்று)
01.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ. 1,16,000 (நேற்று)
31.05.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,17,040
30.05.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,17,040
29.05.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,800
28.05.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000