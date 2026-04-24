தங்கம்

குறைந்தது தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சென்னையில் வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சென்னை,

அட்சய திருதியையொட்டி தமிழகத்தில் நகைக்கடைகளில் தங்கத்தின் விற்பனை அமோகமாக இருந்தது. நகைக்கடைகளில் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது. இந்த சூழலில் தங்கத்தின் விலை சில தினங்களாக குறைந்து வருகிறது.

நேற்று தங்கம் விலை தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.90-ம், சவரனுக்கு ரூ.720-ம் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,160-க்கும், சவரன் ரூ.1,13,280-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, கிராம் ரூ.270-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 70 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

இந்த நிலையில், இன்றும் தங்கம் விலை சரிவை சந்தித்துள்ளது. அதன்படி, தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.60-ம், சவரனுக்கு ரூ.480-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,100-க்கும், சவரன் ரூ.1,12,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. இதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

24.04.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,12,800 (இன்று)

23.04.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,13,280 (நேற்று)

22.04.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,000

21.04.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,400

20.04.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,400

19.04.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,880

