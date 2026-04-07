தங்கம்

மீண்டும் குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்துள்ளது.
Published on

சென்னை,

தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே பயணிக்கிறது. கடந்த 1-ந்தேதி விலை அதிகரித்து, 2-ந்தேதி விலை குறைந்த நிலையில், அதன் பின்னர் தொடர்ந்து விலை உயர்ந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் நேற்று காலையில் தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்தது. சவரனுக்கு ரூ. 1,120-ம், கிராமுக்கு ரூ.140-ம் குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,10,480-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,810-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

காலையில் குறைந்த தங்கம் விலை பிற்பகலில் அதிரடியாக உயர்ந்தது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று பிற்பகலில் சவரனுக்கு ரூ.1,440 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,11,920-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.180 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,990-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

வெள்ளி விலை நேற்று காலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி ஒரு கிராம் ரூ.255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் வெள்ளி விலை நேற்று பிற்பகலில் கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.260-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,10,880-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.130 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,860-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

07.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,10,880 (இன்று)

06.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,11,920 (நேற்று)

05.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,11,600

04.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,11,600

03.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,10,800

02.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,10,000

X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com