சென்னை,
தொடர் விலை சரிவை சந்தித்த தங்கம் விலை 2-வது நாளாக இன்று உயர்ந்துள்ளது.
நடப்பு ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை, அதன்பிறகு ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. குறிப்பாக, கடந்த 10-ந்தேதியில் இருந்து தங்கம் விலை இறங்குமுகத்திலேயே இருந்து வந்தது. இதன் காரணமாக, நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11 ஆயிரத்து 465-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.91 ஆயிரத்து 720-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தொடர் விலை சரிவால் நடுத்தர மற்றும் ஏழை-எளிய மக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். ‘தங்கம் வாங்க இதுவே சரியான நேரம். எப்படியாவது பணத்தை ஏற்பாடு செய்து நகைகளை வாங்கிவிடலாம்' என்று அவர்கள் ஆவலுடன் திட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.
அவர்களின் எதிர்பார்ப்பிற்கு அதிர்ச்சி கொடுப்பது போல் நேற்று தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்தது. அதன்படி, நேற்று கிராமுக்கு ரூ.135-ம், பவுனுக்கு ரூ.1,080-ம் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 600-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.92 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.175-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், 2-வது நாளாக இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.115-ம், பவுனுக்கு ரூ.920-ம் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 715-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.93 ஆயிரத்து 720-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. 2 நாட்களில் தங்கம் பவுனுக்கு 2,000 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது.
அதேநேரம், வெள்ளியின் விலையில் இன்று எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.175-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.