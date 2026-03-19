நகைப்பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி.. ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வந்த தங்கம் விலை

சென்னை,
தங்கம் விலை கடந்த 12-ந்தேதியில் இருந்து தொடர்ந்து விலை சரிந்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றும் அதன் விலை குறைந்து காணப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 650-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.80-ம், சவரனுக்கு ரூ.640-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 570-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 560-க்கும் விற்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் தங்கம் விலை ரூ.1 லட்சத்து 17 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வந்திருந்தது. வெள்ளி விலையும் நேற்று குறைந்து இருந்தது. கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.275-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில் தங்கம் விலை இன்றும் அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.2,160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,14,400-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.270 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,300-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10-ம், கிலோவுக்கு ரூ.10 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆகிறது.
19.03.2026 ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,400 (இன்று)
18.03.2026 ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,560 (நேற்று)
17.03.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,17,200
16.03.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,17,680
15.03.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,18,080
14.03.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,18,080