சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.270-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
சென்னை,

தங்கம் விலை கடந்த 19-ந்தேதி வரை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் நீடித்த நிலையில், கடந்த 20-ந்தேதிக்கு பிறகு விலை படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே வருவதை பார்க்க முடிகிறது. அந்தவகையில் நேற்றும் விலை குறைந்து இருந்தது.

நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 160-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 280-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.60-ம், சவரனுக்கு ரூ.480-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 100-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

வெள்ளி விலையும் நேற்று குறைந்து காணப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும். ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்கப்பட்டது.

தங்கம் விலை

இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.100-ம், சவரனுக்கு ரூ.800-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் இன்று அதிகரித்துள்ளது. இதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.270-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் உயர்ந்து, ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 70 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

25.04.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600 (இன்று)

24.04.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,12,800 (நேற்று)

23.04.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,13,280

22.04.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,14,000

21.04.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,14,400

20.04.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,14,400

Gold Price in Chennai
Today's Gold Price
தங்கம் விலை
தங்கம் விலை நிலவரம்
இன்றைய தங்கம் விலை
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நிலவரம்
தங்கம் வெள்ளி விலை
Gold Price
Gold Price Status
Silver Price
Gold Silver Price
Silver Price Status
Gold prices
Gold price rise
today gold price
தங்கம், வெள்ளி விலை
gold, silver price
gold price today

