தங்கம்

தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை... சவரனுக்கு ரூ.1,840 வீழ்ச்சி - இன்றைய நிலவரம் என்ன?

வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்தது.
தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை... சவரனுக்கு ரூ.1,840 வீழ்ச்சி - இன்றைய நிலவரம் என்ன?
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சென்னை,

தங்கம், வெள்ளி விலை கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே நீடிக்கிறது. ஓரிரு நாட்கள் விலை ஏறுவதும், பின்னர் சரிவதுமான நிலையிலேயே பயணித்து கொண்டிருக்கிறது.

இந்த சூழலில், கடந்த 1ம் தேதி அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை அதன் பின் 2 நாட்களாக மாற்றமின்றி விற்கப்பட்டது. பின்னர் 2 நாட்களாக மீண்டும் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. அதன்படி, நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,430-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,15,440-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, ரூ.280-க்கும் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.2,80,000-க்கும் விற்பனையானது.

இந்நிலையில், தங்கம் விலை இன்று மேலும் குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

அதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.230 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,200-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,840 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து, ரூ.270-க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.10,000 குறைந்து ரூ.2,70,000-க்கு விற்பனையாகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

06.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,13,600 (இன்று)

05.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,440 (நேற்று)

04.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,840

03.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000

02.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000

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Daily Thanthi
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