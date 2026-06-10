தங்கம்

அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 260க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
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சென்னை,

சென்னையில் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14 ஆயிரத்து 70-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 560-க்கும் விற்பனையானது. இறங்கிய அதே வேகத்தில் தங்கம் விலை நேற்று ஏறியது. அதன்படி ஒரு கிராம் ரூ.130-ம், சவரன் ரூ.1,040-ம் அதிகரித்தது. அதன்படி ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14 ஆயிரத்து 200-க்கும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை உயர்ந்தாலும் வெள்ளி விலை உயரவில்லை. கடந்த 4 நாட்களாக வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ.270-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கும் விற்கப்பட்டது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில், தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.400 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,800-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.3,200 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,10,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளியின் விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. இதன்படி வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.260க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,60,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

10.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,10,400 (இன்று)

09.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,13,600 (நேற்று)

08.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,12,560

07.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,13,600

06.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,13,600

05.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,440

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Daily Thanthi
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