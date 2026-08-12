தங்கம்

மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

தங்கம் விலை கடந்த 5-ந்தேதியில் இருந்து அதிரடியாக உயர்ந்து வருகிறது.
தங்கம் விலை, gold price
Published on

சென்னை,

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 கூடி, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை கடந்த 5-ந்தேதியில் இருந்து உயர்ந்து வருகிறது. அன்றைய தினம் ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,240 உயர்ந்திருந்தது. நேற்று முன் தினம் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ.120 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,11,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.15 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,950-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.

தங்கம் விலை

இந்த சூழலில், தங்கம் விலை நேற்று காலை மீண்டும் அதிரடியாக உயர்ந்தது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,14,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.300 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,250-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதனிடையே தங்கம் விலை நேற்று மாலையில் சற்று குறைந்தது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,13,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,150-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில் சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. இதன்படி அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.50 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ,2,60,000க்கும், ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.260க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

Tamilnadu
தமிழ்நாடு
Chennai
சென்னை
Gold Price in Chennai
Today's Gold Price
தங்கம் விலை
தங்கம் விலை நிலவரம்
இன்றைய தங்கம் விலை
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நிலவரம்
தங்கம் வெள்ளி விலை
Gold Price
தங்கம்
gold
Gold Price Status
Gold prices
தங்கம் விலை உயர்வு
Gold price rise
today gold price
தங்கம், வெள்ளி விலை
gold price today
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com