தங்கம்

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு.! இன்றைய நிலவரம் என்ன.?

வெள்ளியின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு.! இன்றைய நிலவரம் என்ன.?
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சென்னை,

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலை

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.200 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,520-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.25 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,065-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று சவரனுக்கு ரூ.440 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,080-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.55 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,010-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,160 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,14,155-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.145 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,155-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

7 நாட்களுக்குப் பின் வெள்ளி விலை உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.255-க்கும். கிலோ ரூ.5,000 உயர்ந்து, ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

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Daily Thanthi
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