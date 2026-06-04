தங்கம்

சற்று குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

தங்கம் விலை தொடர்ந்து 2-வது நாளாக நேற்று விலை மாற்றமின்றி முந்தைய நாள் விலையிலேயே விற்பனை செய்யப்பட்டது.
சற்று குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
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சென்னை,

தங்கம், வெள்ளி விலை கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே நீடிக்கிறது. ஓரிரு நாட்கள் விலை ஏறுவதும், பின்னர் சரிவதுமான நிலையிலேயே பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் ஏற்ற, இறக்கத்துடன் நீடித்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த 29-ம் தேதி சற்று அதிகரித்தது.

இந்த சூழலில், தங்கம் விலை கடந்த 1ம் தேதி அன்று அதிரடியாக குறைந்தது. அதன்படி, தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.130-ம், சவரனுக்கு ரூ.1040-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,500-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,16,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.290-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த சூழலில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து 2-வது நாளாக நேற்றும் (03.06.2026) விலை மாற்றமின்றி முந்தைய நாள் விலையிலேயே விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன்படி தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ.14,500-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,16,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து 5-வது நாளாக நேற்று விலைமாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.290-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் 2 நாதங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. இதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,480-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,15,840-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

தொடர்ந்து 6 நாட்களுக்கு பிறகு வெள்ளி விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.285-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,85,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

04.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,840 (இன்று)

03.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000 (நேற்று)

02.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000

01.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000

31.05.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,17,040

30.05.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,17,040

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Daily Thanthi
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