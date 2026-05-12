விஸ்மயா மோகன்லாலின் “துடக்கம்” படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

ஜூட் ஆண்டனி ஜோசப் இயக்கத்தில் விஸ்மயா மோகன்லால் நடிக்கும் ‘துடக்கம்’ படம் ஆகஸ்ட் 7ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
இந்தியளவில் மிகப்பிரபலமான நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் மோகன்லால். மலையாள சினிமாவின் வணிகத்தை உலகளவில் கொண்டு சென்றவர்களில் முதன்மையானவராக இருக்கிறார். மோகன்லாலின் மகன் பிரணவ் மோகன்லால் நடிகராக உள்ள நிலையில், தற்போது அவரின் மகள் விஸ்மயாவும் சினிமாவில் நாயகியாக அறிமுகமாகிறார்.

மோகன்லாலின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஆசிர்வாத் சினிமாஸ் 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளதையடுத்து இந்த அறிவிப்பு வெளியானது.விஸ்மயாவின் முதல் படத்தை இயக்குநர் ஜூட் ஆண்டனி ஜோசப் இயக்குகிறார். இப்படத்திற்கு, ‘துடக்கம்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் மோகன்லால், ஆஷிஷ் உள்ளிடோர் நடிக்க, ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், விஸ்மயா மோகன்லால் நடிக்கும் ‘துடக்கம்’ படம் ஆகஸ்ட் 7ம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

