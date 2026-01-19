புதிய உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை...இன்றைய நிலவரம் என்ன?

Gold price sees a sharp increase... What is the current situation?
தினத்தந்தி 19 Jan 2026 9:33 AM IST (Updated: 19 Jan 2026 9:35 AM IST)
இன்று தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,360 அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (டிசம்பர்) 15-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டியது. அதன் பின்னர் விலை குறைந்த நிலையில், அதே மாதம் 22-ந்தேதியில் இருந்து மீண்டும் ஏறுமுகத்தில் பயணித்தது. கடந்த மாதம் 28-ந்தேதி புதிய உச்சத்தை தொட்டு, பிறகு விறுவிறுவென இறங்கியது. அப்படியாக விலை குறைந்து வந்து, கடந்த ஒரு வாரமாக மீண்டும் ஏற்றத்திலேயே தங்கம் விலை இருந்து வருகிறது.

நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை சற்று அதிகரித்தது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,06,240-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,280-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் சற்று உயர்ந்தது. வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.4,000 அதிகரித்து, ரூ.3,10,000-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.4 அதிகரித்து. ஒரு கிராம் ரூ.310-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,360 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,07,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.170 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,450-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், ஒரு கிலோ வெள்ளி இன்று ரூ. 8,000 அதிகரித்து, ரூ.3,18,000-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.8அதிகரித்து. ஒரு கிராம் ரூ.318-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

தேதி

தங்கம்

வெள்ளி

1 கிராம்

1 சவரன்

1 கிலோ

1 கிராம்

19.01.2026

ரூ.13,450

ரூ.1,07,600

ரூ.3,18,000

ரூ.318

18.01.2026

ரூ.13,280

ரூ.1,06,240

ரூ.3,10,000

ரூ.310

17.01.2026

ரூ.13,280

ரூ.1,06,240

ரூ.3,10,000

ரூ.310

16.01.2026

ரூ.13,230

ரூ.1,05,840

ரூ.306,000

ரூ.306

15.01.2026

ரூ.13,290

ரூ.1,06,320

ரூ.310,000

ரூ.310

