தமிழக சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து ஆலோசனையா? நாளை அமித்ஷாவை சந்திக்கிறார் கவர்னர் அர்லேகர்!

சென்னை,
தமிழகத்தில் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி நடைபெற்ற சில கொலைச் சம்பவங்கள் மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம், தமிழக கவர்னர் ஆர். அர்லேகரிடம் அறிக்கை கேட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த நிலையில், கவர்னர் அர்லேகர் டெல்லியில் மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷாவை சந்திக்க உள்ளார்.
தமிழகத்தில் தீபாவளி பண்டிகையின்போது நடைபெற்ற சில கொலைச் சம்பவங்கள் மற்றும் மாநிலத்தின் சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரம் தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கவர்னரிடம் அறிக்கை கேட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதனால் கவர்னரின் டெல்லி பயணம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
இருப்பினும், இந்தச் சந்திப்பு வழக்கமான நிர்வாக ரீதியிலான சந்திப்பு என்றும், விரிவான அறிக்கைகளை மின்னஞ்சல் மூலமாகவே அனுப்ப முடியும் என்பதால், இது ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட சந்திப்பு என்றும் கவர்னர் மாளிகை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையே, தமிழக கவர்னர் ஆர். அர்லேகர் டெல்லியில் மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷாவை சந்திக்க உள்ளார். இந்தச் சந்திப்பைத் தொடர்ந்து அவர் ஜம்மு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
கவர்னர் அர்லேகரின் பயணத் திட்டத்தின்படி, டெல்லியில் அமித்ஷாவை சந்தித்துவிட்டு நவம்பர் 13-ந்தேதி ஜம்மு செல்கிறார். அங்கு தனது நிகழ்ச்சிகளை முடித்த பின்னர் நவம்பர் 14-ந்தேதிக்கு பிறகு மீண்டும் டெல்லி திரும்புகிறார். தொடர்ந்து நவம்பர் 15-ந்தேதி சென்னைக்கு வருவார் எனத் தெரிகிறது.
இதற்கிடையே, தமிழகத்தில் நிலவும் சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து முதல்-அமைச்சர் விஜய் தலைமையில் உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டமும் நடைபெற்றுள்ளது. மாநிலத்தின் தற்போதைய சூழல் குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரம் தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிக்கை கேட்டதாக வெளியாகியுள்ள தகவல், கவர்னரின் டெல்லி பயணம் மற்றும் அமித்ஷாவுடனான சந்திப்பு ஆகியவை அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளன.