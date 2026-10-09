தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனாரின் சமூகநீதிக்கான பங்களிப்பை போற்றுவோம்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

சென்னை,
தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனாரின் சமூகநீதிக்கான பங்களிப்பைப் போற்றுவோம்; சமத்துவ சமுதாயம் அமைக்க உறுதியேற்போம் என்று தமிழக சட்டசபை எதிர்க்கட்சி தலைவரும், தி.மு.க. இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:
விடுதலைப் போராட்ட வீரர் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனார் பிறந்த நாள் இன்று.
நாட்டுக்காகவும் - ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலைக்காகவும் போராடிய அவரின் பணிகள் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்.
தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனாரின் சமூகநீதிக்கான பங்களிப்பைப் போற்றுவோம். சமத்துவ சமுதாயம் அமைக்க உறுதியேற்போம்!.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.