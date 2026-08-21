தமிழக செய்திகள்

அரசு கல்லூரிகளில் 42 சதவீத முதுநிலை இடங்களே நிரம்பியுள்ளன..!

அரசு கல்லூரிகளில் இதுவரை 10,355 மாணவர்கள் மட்டுமே சேர்ந்துள்ளனர்.
அரசு கல்லூரிகளில் 42 சதவீத முதுநிலை இடங்களே நிரம்பியுள்ளன..!
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சென்னை,

தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் முதுநிலை பட்டப்படிப்புக்கான மொத்த இடங்களில் 42.32 சதவீத இடங்கள் மட்டுமே நிரம்பியுள்ளன. இதனால், 14,115 இடங்கள் இன்னும் காலியாக உள்ளன.

181 அரசு கல்லூரிகள்

தமிழக உயர் கல்வித் துறையின் கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ், 181 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இக்கல்லூரிகளில் 2026-27-ம் கல்வியாண்டில் முதுநிலை பட்டப்படிப்புகளுக்கு மொத்தம் 24,470 இடங்கள் உள்ளன.

ஜூன் மாதம் தொடங்கிய சேர்க்கை

முதுநிலை பட்டப்படிப்புகளுக்கான 2026-27-ம் கல்வியாண்டு மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு கடந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கியது. இதுவரை நடைபெற்ற சேர்க்கையில், 7,442 மாணவர்கள், 2,901 மாணவிகள் மற்றும் 12 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 10,355 பேர் சேர்ந்துள்ளனர்.

14,115 இடங்கள் காலி

மொத்தமுள்ள 24,470 முதுநிலை இடங்களில், 10,355 இடங்கள் மட்டுமே நிரம்பியுள்ளன. இது 42.32 சதவீதமாகும். இதன்படி, இன்னும் 14,115 இடங்கள் மாணவர் சேர்க்கைக்காக காலியாக உள்ளன.

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் முதுநிலை படிப்புகளுக்கான பெரும்பாலான இடங்கள் காலியாக இருப்பது, உயர் கல்வித் துறையின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

மாணவர் சேர்க்கை
அரசு கல்லூரி
Government College
அரசு கல்லூரிகள்
Government Colleges
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Daily Thanthi
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