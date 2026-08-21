அரசு கல்லூரிகளில் 42 சதவீத முதுநிலை இடங்களே நிரம்பியுள்ளன..!

சென்னை,
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் முதுநிலை பட்டப்படிப்புக்கான மொத்த இடங்களில் 42.32 சதவீத இடங்கள் மட்டுமே நிரம்பியுள்ளன. இதனால், 14,115 இடங்கள் இன்னும் காலியாக உள்ளன.
தமிழக உயர் கல்வித் துறையின் கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ், 181 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இக்கல்லூரிகளில் 2026-27-ம் கல்வியாண்டில் முதுநிலை பட்டப்படிப்புகளுக்கு மொத்தம் 24,470 இடங்கள் உள்ளன.
முதுநிலை பட்டப்படிப்புகளுக்கான 2026-27-ம் கல்வியாண்டு மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு கடந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கியது. இதுவரை நடைபெற்ற சேர்க்கையில், 7,442 மாணவர்கள், 2,901 மாணவிகள் மற்றும் 12 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 10,355 பேர் சேர்ந்துள்ளனர்.
மொத்தமுள்ள 24,470 முதுநிலை இடங்களில், 10,355 இடங்கள் மட்டுமே நிரம்பியுள்ளன. இது 42.32 சதவீதமாகும். இதன்படி, இன்னும் 14,115 இடங்கள் மாணவர் சேர்க்கைக்காக காலியாக உள்ளன.
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் முதுநிலை படிப்புகளுக்கான பெரும்பாலான இடங்கள் காலியாக இருப்பது, உயர் கல்வித் துறையின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.