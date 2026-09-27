"வெளிப்படைத்தன்மை என்பது அரசின் சலுகை அல்ல; அது மக்களின் ஜனநாயக உரிமை.." - த.வெ.க. அரசுக்கு ஜவாஹிருல்லா கண்டனம்

சென்னை,
சட்டம்-ஒழுங்கு தகவல்களை ஆர்டிஐ சட்டத்தின் வரம்பிலிருந்து விலக்கும் உத்தரவை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜவாஹிருல்லா வலியுறுத்தி உள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் (ஆர்டிஐ) கீழ் சட்டம்–ஒழுங்கு தொடர்பான தகவல்களைப் பெறுவதைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தமிழக அரசு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு, அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வு குறித்த கவலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த உத்தரவை தமிழக அரசு உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும்.
ஆர்டிஐ சட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கமே அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையையும் பொறுப்புணர்வையும் உறுதி செய்வதாகும். அதேநேரத்தில், தேசிய பாதுகாப்பு, விசாரணைக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தக்கூடிய தகவல்கள் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட தகவல்களுக்கு சட்டத்தின் பிரிவு 8 ஏற்கெனவே விலக்குகளை வழங்குகிறது.
எனவே, “சட்டம்–ஒழுங்கு” என்ற பரந்த சொல்லைக் காரணம் காட்டி காவல்துறை தொடர்பான தகவல்களை ஒட்டுமொத்தமாக ஆர்டிஐ சட்டத்தின் வரம்பிலிருந்து விலக்குவது நியாயமானதல்ல. தேவையான இடங்களில் சட்டத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட விலக்குகளைப் பயன்படுத்த முடியும்.
காவல்துறையின் செயல்பாடுகள் மக்களின் உயிர், சுதந்திரம் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகளுடன் நேரடியாகத் தொடர்புடையவை. எனவே, பொதுநலன் சார்ந்த தகவல்கள் மக்களுக்குக் கிடைப்பதை உறுதி செய்வது அவசியம். குறிப்பாக, மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் ஊழல் தொடர்பான தகவல்கள் வெளிப்படையாக இருப்பது ஜனநாயகப் பொறுப்புணர்வுக்கு முக்கியமானது.
மேலும், ஆர்டிஐ சட்டத்தின் வரம்பைக் குறைக்கும் இந்த நடவடிக்கை குறித்து தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தனது நிலைப்பாட்டைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். தகவல் பெறும் உரிமையை காங்கிரஸ் ஆதரிக்கிறதா, தமிழக அரசின் இந்த உத்தரவை ஏற்கிறதா என்பதை அக்கட்சி வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும்.
வெளிப்படைத்தன்மை என்பது அரசின் சலுகை அல்ல; அது மக்களின் ஜனநாயக உரிமை.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.