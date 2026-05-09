முக்கியமான மெசேஜ்களை இனி தவறவிடாதீர்கள்… வாட்ஸ்அப் அறிமுகப்படுத்திய புதிய வசதி

பலருக்கு வாட்ஸ்அப் இன்று தனிப்பட்டதும், தொழில்துறையுடனும் தொடர்புடைய முக்கிய மையமாக மாறிவிட்டது. குடும்பச் செய்திகள், வேலை தொடர்பான உரையாடல்கள், பள்ளி குழுக்கள், வாடிக்கையாளர் மெசேஜ்கள் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் சேர்ந்துவிடும்போது, அவற்றை நிர்வகிப்பது சற்று சிரமமாக உணரப்படலாம்.
இந்த சிக்கலை எளிதாக சமாளிக்க உதவும் புதிய வசதிதான் கஸ்டம் லிஸ்ட் (Custom Lists). இந்த அம்சத்தின் மூலம், உங்கள் உரையாடல்களை குடும்பம், வேலை, நண்பர்கள், விற்பனையாளர்கள் போன்ற பிரிவுகளாக பிரித்து ஒழுங்குபடுத்தலாம். இதனால் தேவையான தகவல்களைத்தேடி நீண்ட நேரம் 'ஸ்க்ரோல்' செய்ய வேண்டிய அவசியம் குறையும்.
இந்த வசதியை பயன்படுத்த, வாட்ஸ்அப் சாட்ஸ் (WhatsApp Chats) பகுதியில் சென்று, கீழே ஸ்வைப் செய்தால் 'லிஸ்ட்' என்ற விருப்பம் கிடைக்கும். அதில் புதிய பட்டியலை உருவாக்கி, அதற்கான உரையாடல்களை சேர்த்துக் கொள்ளலாம். பின்னர் அந்த பட்டியலைத் தேர்வு செய்தால், அந்த பிரிவுக்கான மெசேஜ்கள் மட்டுமே தனியாகக் காணப்படும்.
இந்த 'லிஸ்ட்' அம்சம் புதிய மெசேஜ்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்காது. ஆனால், அவற்றை சீராக பிரித்து காட்டுவதன் மூலம், முக்கியமான உரையாடல்களை முன்னுரிமையுடன் கவனிக்க உதவுகிறது. தினசரி வாட்ஸ்அப் பயன்பாட்டை சுலபமாகவும் தெளிவாகவும் மாற்றும் ஒரு பயனுள்ள அப்டேட்டாக இது பார்க்கப்படுகிறது.