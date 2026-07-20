பிபா உலகக்கோப்பை விருது பட்டியல் - முக்கிய விருதுகளை தட்டித்தூக்கிய ஸ்பெயின் வீரர்கள்

பிபா உலகக்கோப்பை 2026 தொடரில் அற்புதமாக செயல்பட்ட ஸ்பெயின் அணி, இரண்டாவது முறையாக உலக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளது.
இன்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினாவை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் சாம்பியன் கோப்பையை வென்றதுடன், முக்கிய தனிநபர் விருதுகளையும் அள்ளியது.
சிறந்த வீரர், சிறந்த கோல்கீப்பர் மற்றும் சிறந்த இளம் வீரர் ஆகிய விருதுகளை ஸ்பெயின் வீரர்கள் தட்டி சென்றனர்.
முக்கிய விருதுகள் விவரம்:
ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர மிட்பீல்டர் ரோட்ரி 'கோல்டன் பால்' விருதை வென்றார்.
சிறந்த கோல்கீப்பருக்கான 'கோல்டன் கிளவ்' விருதை ஸ்பெயினின் உனை சிமோன் வென்றார். இந்த தொடர் முழுவதும் 1 கோல் மட்டுமே எதிரணிக்கு அவர் விட்டுக்கொடுத்தார்.
ஸ்பெயினின் இளம் சென்டர்-பேக் ஆட்டக்காரரான பாவ் குபார்சி, தொடரின் சிறந்த இளம் வீரராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 2018-ல் கிலியன் எம்பாப்பே, 2022-ல் என்ஸோ பெர்னாண்டஸ் ஆகியோர் வென்ற இந்த உயரிய விருதை தற்போது குபார்சி கைப்பற்றியுள்ளார்.
பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் எம்பாப்பே, 8 போட்டிகளில் 10 கோல்கள் அடித்து 'கோல்டன் பூட்' விருதை வென்றார்.
ஸ்பெயினின் இளம் சென்டர்-பேக் ஆட்டக்காரரான பாவ் குபார்சி, தொடரின் சிறந்த இளம் வீரராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 2018-ல் கிலியன் எம்பாப்பே, 2022-ல் என்ஸோ பெர்னாண்டஸ் ஆகியோர் வென்ற இந்த உயரிய விருதை தற்போது குபார்சி கைப்பற்றியுள்ளார்.
பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் எம்பாப்பே, 8 போட்டிகளில் 10 கோல்கள் அடித்து 'கோல்டன் பூட்' விருதை வென்றார்.