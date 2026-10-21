மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் : புதிய அணியை தொடங்கும் முடிவை கைவிட்ட நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம்

வெல்லிங்டன்,
நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (NZC), அமெரிக்காவில் நடைபெறும் மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் (MLC) தொடரில் புதிய அணியைத் தொடங்குவதற்காக அமெரிக்க நிறுவனத்துடன் மேற்கொண்டிருந்த கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகியுள்ளது. இந்தக் கூட்டாண்மை ஏப்ரல் 2025-ல் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் 2027-ஆம் ஆண்டு MLC தொடரில் அறிமுகமாகவிருந்த புதிய அணிக்கு நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் பயிற்சி, வீரர் மேம்பாடு, நிர்வாகம் மற்றும் உயர் செயல்திறன் சார்ந்த ஆதரவை வழங்கத் திட்டமிட்டிருந்தது.
இந்த முடிவுக்கான முக்கியக் காரணமாக, நியூசிலாந்தில் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டை வலுப்படுத்துவதற்கும், வீரர்களின் திறன் மேம்பாட்டிற்கும் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்க கிரிக்கெட் சந்தையில் நல்ல வாய்ப்புகள் இருந்தாலும், தற்போதைய சூழலில் அந்தத் திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கான சரியான நேரம் இதுவல்ல என்று
நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஜெஃப் அலாட் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்தக் கூட்டாண்மையில் நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் எந்த முதலீட்டுத் தொகையையும் செலவிடவில்லை என்றும், இனி அந்தத் திட்டத்தில் முதலீடோ நேரடிப் பங்களிப்போ இருக்காது என்றும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த விலகலால், 2027-ஆம் ஆண்டு MLC தொடரில் அந்தக் கூட்டாண்மையின் கீழ் புதிய அணியை அறிமுகப்படுத்தும் திட்டம் தடைப்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய லீக்கில் விரிவடைவதைவிட, தனது சொந்த நாட்டின் கிரிக்கெட் வளர்ச்சிக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில் நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.