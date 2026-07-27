கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் 311 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்

டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் 311 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்
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போர்ட் ஆப் ஸ்பெயின்,

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் நேற்று முன் தினம் தொடங்கியது. கரீபியனில் உள்ள டிரினிடாட் & டொபாகோ குடியரசு நாட்டின் பிரையன் லாரா மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.

311 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்

இதையடுத்து களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 194 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து 2ம் நாள் ஆட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதல் இன்னிங்சில் 311 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.

சிறப்பாக ஆடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஷாய் ஹோப் 92 ரன்களும், கவெம் ஹட்ஜ் 84 ரன்களும் சேர்த்தனர். பாகிஸ்தான் தரப்பில் அந்த அணியின் முகமது அலி அதிகபட்சமாக 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

Pakistan
பாகிஸ்தான்
வெஸ்ட் இண்டீஸ்
West Indies
டெஸ்ட் போட்டி
Test match
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