அடுத்த சுற்று வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தும் முனைப்பில் ராஜஸ்தான் அணி: டெல்லியுடன் இன்று மோதல்

புதுடெல்லி,
ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் டெல்லி அருண் ஜெட்லி ஸ்டேடியத்தில் இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி, முன்னாள் சாம்பியனான ராஜஸ்தான் ராயல்சை சந்திக்கிறது.
டெல்லி அணி 12 ஆட்டங்களில் விளையாடி 5 வெற்றி (லக்னோ, மும்பை, பெங்களூரு, ராஜஸ்தான், பஞ்சாப் அணிகளுக்கு எதிராக), 7 தோல்வியுடன் (குஜராத், 2 முறை சென்னை, ஐதராபாத், பஞ்சாப், பெங்களூரு. கொல்கத்தா அணிகளுக்கு எதிராக) 10 புள்ளிகள் பெற்றுள்ளது. அந்த அணியின் அடுத்த சுற்று வாய்ப்பு ஏறக்குறைய முடிந்து விட்டது. மீதமுள்ள 2 ஆட்டங்களில் பெரிய வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவதுடன், அதிசயம் நிகழ்ந்தால் மட்டுமே அந்த அணிக்கு அடுத்த சுற்று கதவு திறக்கும்.
ராஜஸ்தான் அணி 11 ஆட்டங்களில் விளையாடி 6 வெற்றி (சென்னை, குஜராத், மும்பை, பெங்களூரு, லக்னோ, பஞ்சாப் அணிகளுக்கு எதிராக), 5 தோல்வி கண்டு (2 முறை ஐதராபாத், கொல்கத்தா, டெல்லி, குஜராத் அணிகளுக்கு எதிராக) 12 புள்ளிகள் எடுத்துள்ளது. முதல் 4 ஆட்டங்களில் தொடர்ச்சியாக வென்ற அந்த அணி அடுத்த 7 ஆட்டங்களில் 5-ல் தோற்றுள்ளது. முந்தைய 2 ஆட்டங்களில் வீழ்ந்ததும் அடங்கும். அந்த அணி எஞ்சிய 3 ஆட்டங்களில் வென்றால் பிரச்சினையின்றி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும். இரண்டில் வென்றால் மற்ற ஆட்டங்களின் முடிவுக்காக காத்திருக்க வேண்டியது இருக்கும்.
ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான முந்தைய ஆட்டத்தில் 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இருப்பதால் டெல்லி அணி கூடுதல் நம்பிக்கையுடன் களம் இறங்கும். அதேநேரத்தில் முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுத்து அடுத்த சுற்று வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்த ராஜஸ்தான் வரிந்து கட்டும். எனவே இந்த ஆட்டத்தில் விறுவிறுப்புக்கு குறைவு இருக்காது. இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 31 முறை சந்தித்து இருக்கின்றன. இதில் 16-ல் டெல்லியும், 15-ல் ராஜஸ்தானும் வென்றுள்ளன.