மேஜர் லீக் கிரிக்கெட்: சூப்பர் கிங்சை வீழ்த்திய சியாட்டில்

வாஷிங்டன்,
4வது மேஜர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் அமெரிக்காவில் கடந்த மாதம் 18 தேதி தொடங்கியது. இத்தொடரில் 6 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. இதில் புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
இந்நிலையில், இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 21வது லீக் ஆட்டத்தில் டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் - சியாட்டில் ஓர்காஸ் அணிகள் மோதின.
இதில் டாஸ் வென்ற சூப்பர் கிங்ஸ் முதலில் பந்து வீச்சு தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய சியாட்டில் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 121 ரன்கள் எடுத்தது.
இதையடுத்து 122 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய சூப்பர் கிங்ஸ் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 112 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் சூப்பர் கிங்சை 9 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சியாட்டில் அபார வெற்றிபெற்றது.