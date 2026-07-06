மேஜர் லீக் கிரிக்கெட்: சூப்பர் கிங்சுக்கு 122 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த சியாட்டில்

வாஷிங்டன்,
4வது மேஜர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் அமெரிக்காவில் கடந்த மாதம் 18 தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் 6 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. இதில் புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
இந்நிலையில், இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்று வரும் 21வது லீக் ஆட்டத்தில் டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் - சியாட்டில் ஓர்காஸ் அணிகள் மோதி வருகின்றன.
இப்போட்டிக்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற சூப்பர் கிங்ஸ் முதலில் பந்து வீச்சு தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய சியாட்டில் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 121 ரன்கள் எடுத்தது. அதிகபட்சமாக அந்த அணியின் கமரூன் கென்னான் 20 ரன்கள் சேர்த்தார். சிறப்பாக பந்து வீசிய சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அம்ஷி டி சில்வா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதையடுத்து 122 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் சூப்பர் கிங்ஸ் களமிறங்கி விளையாடி வருகிறது.