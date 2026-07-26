பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: முதல்நாள் ஆட்டநேர முடிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் 194/3

போர்ட் ஆப் ஸ்பெயின்,
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.
அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் நேற்று தொடங்கியது. கரீபியனில் உள்ள டிரினிடாட் & டொபாகோ குடியரசு நாட்டின் பிரையன் லாரா மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 194 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. அந்த அணியின் கவெம் ஹட்ஜ் அதிகபட்சமாக 83 ரன்களுடன் களத்தில் உள்ளார். பாகிஸ்தான் வீரர் முகமது அப்பாஸ் அதிகபட்சமாக 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.